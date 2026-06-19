Concert d’ouverture de saison L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert d’ouverture de saison

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Quelle ouverture ! Sous la direction de David Reiland, l’Orchestre national de Metz Grand Est déploie tous ses charmes. Sensualité des couleurs tout d’abord dans le sublime Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy où un solo de flûte, rejoint par un orchestre brûlant, nous plonge sous le soleil d’une Sicile fantasmée. On retrouve la même magie onirique dans le Concerto pour clarinette d’Unsuk Chin, immense compositrice coréenne qui fut lauréate en 2024 du prestigieux Prix Ernst von Siemens. Soliste à l’Opéra de Paris, son compatriote Han Kim possède toute la virtuosité requise pour déployer cette partition à la virtuosité redoutable. Concluant un programme somptueux, L’Oiseau de feu de Stravinsky est le premier chef-d’œuvre d’un compositeur de 27 ans qui sidéra le Tout-Paris en 1910.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

What an opening! Under the baton of David Reiland, the Metz Grand Est National Orchestra displays all its charms. First, the sensuality of the colors in Debussy’s sublime *Prelude to the Afternoon of a Faun*, where a flute solo, joined by a dazzling orchestra, transports us to a sun-drenched, dreamlike Sicily. We find the same dreamlike magic in the Clarinet Concerto by Unsuk Chin, the great Korean composer who was awarded the prestigious Ernst von Siemens Music Prize in 2024. A soloist with the Paris Opera, her compatriot Han Kim possesses all the virtuosity required to bring this formidably virtuosic score to life. Rounding out a sumptuous program, Stravinsky’s *The Firebird* is the first masterpiece by a 27-year-old composer who stunned all of Paris in 1910.

L’événement Concert d’ouverture de saison Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ