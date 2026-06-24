Informations pratiques

Metz

Fêtes de la Mirabelle 2026

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-29 2026-08-30

Cette manifestation est l’occasion de proposer des festivités dans des espaces naturels et de retrouver vos temps forts favoris comme le couronnement de la Reine de la Mirabelle, le marché des Saveurs et des Arts, la parade nautique…mais aussi des espaces de restauration, des concerts et des animations.

A l’Esplanade (du 21 au 23 août)

Marché des saveurs et des arts avec plus de 80 stands

Guinguette animée Un espace restauration, un espace détente et jeux, des déambulations, des animations artistiques et une scène artistique.

Vendredi soir Couronnement de la Reine de la Mirabelle à l’Arsenal Jean-Marie Rausch.

Dimanche après-midi Concours de tarte à la mirabelle originale.

Au Plan d’Eau (les 29 et 30 août)

Grand Soir de la Mirabelle

Des concerts Dj set Marina Trench, La Nouvelle scène Mirabelle avec Sr. Tumbao (musique du monde) et Benjamin Biolay (En partenariat avec Ici Lorraine)

Un feu d’artifice sur le thème Symphonie brésilienne

Foodtrucks et buvettes.

Dimanche après-midi Mini Guinguette composée d’une dizaine de stands terroirs, des foodtrucks et animée par des spectacles.

Grande parade nautique par la Compagnie Deracinemoa Sur le thème de l’Amazonie.

Concert de l’Harmonie Municipale de Metz.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event is an opportunity to enjoy festivities in natural settings and experience your favorite highlights, such as the crowning of the Mirabelle Queen, the Flavors and Arts Market, and the nautical parade—as well as food stalls, concerts, and entertainment.

At the Esplanade: (August 21–23)

Flavors and Arts Market with over 80 booths

Lively open-air café: A dining area, a relaxation and games area, street performances, artistic activities, and a performance stage.

Friday evening: Coronation of the Queen of the Mirabelle at the Jean-Marie Rausch Arsenal.

Sunday afternoon: Original Mirabelle tart contest.

At the Plan d’Eau: (August 29 and 30)

Grand Mirabelle Evening

Concerts: DJ set by Marina Trench, La Nouvelle Scène Mirabelle featuring Sr. Tumbao (world music) and Benjamin Biolay (in partnership with Ici Lorraine)

A fireworks display themed “Brazilian Symphony”

Food trucks and refreshment stands.

Sunday afternoon: Mini Guinguette featuring about ten local food stands and food trucks, with live entertainment.

Grand nautical parade by the Compagnie Deracinemoa, themed around the Amazon.

Concert by the Metz Municipal Band.

L’événement Fêtes de la Mirabelle 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ