Dog Pool Party Billère
samedi 5 septembre 2026 · Billère
Informations pratiques
Billère
Dog Pool Party
Espace aquatique Emeline Pierre Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 15:30:00
Date(s) :
2026-09-05
La Dog Pool Party est de retour !
Votre chien aussi pourra profiter d’un dernier plouf avant la vidange annuelle du bassin extérieur ! Deux espaces de baignade seront accessibles selon les envies le grand bassin extérieur et la pataugeoire. Les zones herbeuses seront aussi ouvertes. Le partenaire Zoomalia sera présent.
️ Quand ?
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026
Créneaux de 1h à 10h30, 11h30, 14h et 15h30 .
Espace aquatique Emeline Pierre Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Dog Pool Party
L’événement Dog Pool Party Billère a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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