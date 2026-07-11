Informations pratiques

Billère

Dog Pool Party

Espace aquatique Emeline Pierre Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05 15:30:00

Date(s) :

2026-09-05

La Dog Pool Party est de retour !

Votre chien aussi pourra profiter d’un dernier plouf avant la vidange annuelle du bassin extérieur ! Deux espaces de baignade seront accessibles selon les envies le grand bassin extérieur et la pataugeoire. Les zones herbeuses seront aussi ouvertes. Le partenaire Zoomalia sera présent.

️ Quand ?

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026

Créneaux de 1h à 10h30, 11h30, 14h et 15h30 .

Espace aquatique Emeline Pierre Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Dog Pool Party

L’événement Dog Pool Party Billère a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau