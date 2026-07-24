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AGENDA · Doix lès Fontaines

Doix lès Fontaines en fête 16ème édition Doix lès Fontaines

samedi 15 août 2026 · Doix lès Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Dans le centre bourg du village
Ville
85200 Doix lès Fontaines
Département
Vendée
Tarif

Doix lès Fontaines

Doix lès Fontaines en fête 16ème édition

Dans le centre bourg du village Doix lès Fontaines Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le comité des fêtes de Doix lès Fontaines vous présente sa fête estivale
Programme

Toute la journée Animations Jeux en bois de l’Association Ensemble
Marché d’artisans locaux de 9h à 22h

8h Vide grenier (3€ le m)
Réservation au 06 74 28 70 89

12h Restauration
Bar, grillades et préfou

14h Concours de belote
Tarif 10€
Sans inscription, à la salle des fêtes de Doix (ouverture des portes à 13h15)
Accès PMR

15h30 Défilé de chars
Passage dans le bourg de Fontaines

17h00 Défilé de chars
Passage dans le bourg de Doix

19h Restauration
Grillades, bar
Ou repas 14€ (melon, jambon de Vendée, gratin, fromage, tartelette)

19h Concert Jazz Band 007
Groupe de jazz de rue

21h Cabaret
Spectacle Plaisir Coupable
Compagnie Spirit Spectacles

23h Feu d’artifice

23h30 Soirée neige avec DJ DCS Événementiel

Grande tombola tout au long de la journée
Plus de 100 lots à gagner et bons d’achat de 50€ à 200€
Tirage instantané   .

Dans le centre bourg du village Doix lès Fontaines 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 28 70 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Doix lès Fontaines presents its summer festival

L’événement Doix lès Fontaines en fête 16ème édition Doix lès Fontaines a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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