Doix lès Fontaines en fête 16ème édition Doix lès Fontaines
samedi 15 août 2026 · Doix lès Fontaines
Informations pratiques
Doix lès Fontaines
Doix lès Fontaines en fête 16ème édition
Dans le centre bourg du village Doix lès Fontaines Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le comité des fêtes de Doix lès Fontaines vous présente sa fête estivale
Programme
Toute la journée Animations Jeux en bois de l’Association Ensemble
Marché d’artisans locaux de 9h à 22h
8h Vide grenier (3€ le m)
Réservation au 06 74 28 70 89
12h Restauration
Bar, grillades et préfou
14h Concours de belote
Tarif 10€
Sans inscription, à la salle des fêtes de Doix (ouverture des portes à 13h15)
Accès PMR
15h30 Défilé de chars
Passage dans le bourg de Fontaines
17h00 Défilé de chars
Passage dans le bourg de Doix
19h Restauration
Grillades, bar
Ou repas 14€ (melon, jambon de Vendée, gratin, fromage, tartelette)
19h Concert Jazz Band 007
Groupe de jazz de rue
21h Cabaret
Spectacle Plaisir Coupable
Compagnie Spirit Spectacles
23h Feu d’artifice
23h30 Soirée neige avec DJ DCS Événementiel
Grande tombola tout au long de la journée
Plus de 100 lots à gagner et bons d’achat de 50€ à 200€
Tirage instantané .
Dans le centre bourg du village Doix lès Fontaines 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 28 70 89
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English :
The Comité des fêtes de Doix lès Fontaines presents its summer festival
L’événement Doix lès Fontaines en fête 16ème édition Doix lès Fontaines a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin