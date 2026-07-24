Informations pratiques

Doix lès Fontaines

Doix lès Fontaines en fête 16ème édition

Dans le centre bourg du village Doix lès Fontaines Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes de Doix lès Fontaines vous présente sa fête estivale

Programme

Toute la journée Animations Jeux en bois de l’Association Ensemble

Marché d’artisans locaux de 9h à 22h

8h Vide grenier (3€ le m)

Réservation au 06 74 28 70 89

12h Restauration

Bar, grillades et préfou

14h Concours de belote

Tarif 10€

Sans inscription, à la salle des fêtes de Doix (ouverture des portes à 13h15)

Accès PMR

15h30 Défilé de chars

Passage dans le bourg de Fontaines

17h00 Défilé de chars

Passage dans le bourg de Doix

19h Restauration

Grillades, bar

Ou repas 14€ (melon, jambon de Vendée, gratin, fromage, tartelette)

19h Concert Jazz Band 007

Groupe de jazz de rue

21h Cabaret

Spectacle Plaisir Coupable

Compagnie Spirit Spectacles

23h Feu d’artifice

23h30 Soirée neige avec DJ DCS Événementiel

Grande tombola tout au long de la journée

Plus de 100 lots à gagner et bons d’achat de 50€ à 200€

Tirage instantané .

Dans le centre bourg du village Doix lès Fontaines 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 28 70 89

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English :

The Comité des fêtes de Doix lès Fontaines presents its summer festival

L’événement Doix lès Fontaines en fête 16ème édition Doix lès Fontaines a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin