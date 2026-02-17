Dolcevita-sur-Seine : le jumelage Paris-Roma est une fête ! Arènes de Lutèce Paris

Dolcevita-sur-Seine invite le public à vivre cinq jours de projections en plein air, de spectacles, de musique et de moments festifs dans un cadre unique. En dialogue avec son festival jumeau romain Nouvelle Vague sul Tevere, l’événement transforme les Arènes de Lutèce en une piazza estivale animée, entre transats, bar et rendez-vous artistiques.

Cette cinquième édition s’annonce exceptionnelle à l’occasion du 70ᵉ anniversaire du jumelage exclusif entre Paris et Rome, avec des invités d’honneur venus des deux villes, des chefs-d’œuvre du patrimoine, des avant-premières, des ateliers jeune public, des surprises… et toujours l’esprit dolcevita.

Cinéma, théâtre, musique, photos, rencontres, convivialité : Rome dans toute sa splendeur, une piazza à ciel ouvert au cœur de Paris !

Du jeudi 02 juillet 2026 au lundi 06 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 23h30

gratuit

L’accès aux projections en plein air est gratuit. Les projections dans les salles du Paris Cinéma Club sont accessibles aux tarifs du cinéma.

Tout public.

Arènes de Lutèce 49 rue Monge 75005 Paris

https://www.dolcevitasurseine.com https://www.facebook.com/dolcevitasurseine/ https://www.facebook.com/dolcevitasurseine/



