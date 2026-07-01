Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu, Place de Pont-Rouge, Genève
jeudi 3 septembre 2026 · Place de Pont-Rouge · Genève
Informations pratiques
Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu Jeudi 3 septembre, 18h30 Place de Pont-Rouge
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:20:00+02:00
Fin : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:20:00+02:00
Lancy en été
Durée : 50 minutes environ
Place de Pont-Rouge
DOLORES, AMOR/ADIOS MORTAL
Ce seule en scène vous convie chaleureusement à une cérémonie d’adieu.
Face à ce monde absurde et à la brutalité des hommes, Dolores a perdu tout espoir et préfère s’en aller dignement… Avec la grâce pittoresque et l’exaltante tragédie qu’elle seule sait incarner, cette diva excentrique vous livre ses derniers instants. Un au-revoir des plus palpitants où la mort se fantasme comme un remède, mais surtout, où la vie et l’amour insistent obstinément.
En savoir plus sur le collectif du Feu de dieu
Distribution
Conception et mise en scène : Violeta Hodgers et Sara Uslu
Écriture et jeu : Violeta Hodgers
Dramaturgie : Sara Uslu
Costumes : Marion Schmid
Regards extérieurs : Pauline Raineri, Emmanuel Gil, Laura Gambarini
Crédit photos : Julian Misciali
Production
Collectif du Feu de dieu
Soutiens
Ville de Vernier, Ville de Lancy, Ville de Genève
Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« link »: « https://dufeudedieu.ch/ »}]
Théâtre de rue, clown contemporain I Tout public dès 8 ans
Julian Miscali
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