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Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu, Place de Pont-Rouge, Genève

jeudi 3 septembre 2026 · Place de Pont-Rouge · Genève

Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu, Place de Pont-Rouge, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
Place de Pont-Rouge
Adresse
Lancy Pont-Rouge
Ville
1212 Genève
Tarif
Gratuit

Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu Jeudi 3 septembre, 18h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:20:00+02:00
Fin : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:20:00+02:00

Lancy en été
Durée : 50 minutes environ
Place de Pont-Rouge

DOLORES, AMOR/ADIOS MORTAL
Ce seule en scène vous convie chaleureusement à une cérémonie d’adieu.
Face à ce monde absurde et à la brutalité des hommes, Dolores a perdu tout espoir et préfère s’en aller dignement… Avec la grâce pittoresque et l’exaltante tragédie qu’elle seule sait incarner, cette diva excentrique vous livre ses derniers instants. Un au-revoir des plus palpitants où la mort se fantasme comme un remède, mais surtout, où la vie et l’amour insistent obstinément.

En savoir plus sur le collectif du Feu de dieu

Distribution
Conception et mise en scène : Violeta Hodgers et Sara Uslu
Écriture et jeu : Violeta Hodgers
Dramaturgie : Sara Uslu
Costumes : Marion Schmid
Regards extérieurs : Pauline Raineri, Emmanuel Gil, Laura Gambarini
Crédit photos : Julian Misciali
Production
Collectif du Feu de dieu
Soutiens
Ville de Vernier, Ville de Lancy, Ville de Genève

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« link »: « https://dufeudedieu.ch/ »}]
Théâtre de rue, clown contemporain I Tout public dès 8 ans

Julian Miscali

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