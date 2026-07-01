Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu, Place de Pont-Rouge, Genève

Informations pratiques

Dolores, Amor/Adios mortal I Collectif du Feu de dieu Jeudi 3 septembre, 18h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:20:00+02:00

Fin : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:20:00+02:00

Lancy en été

Durée : 50 minutes environ

Place de Pont-Rouge

DOLORES, AMOR/ADIOS MORTAL

Ce seule en scène vous convie chaleureusement à une cérémonie d’adieu.

Face à ce monde absurde et à la brutalité des hommes, Dolores a perdu tout espoir et préfère s’en aller dignement… Avec la grâce pittoresque et l’exaltante tragédie qu’elle seule sait incarner, cette diva excentrique vous livre ses derniers instants. Un au-revoir des plus palpitants où la mort se fantasme comme un remède, mais surtout, où la vie et l’amour insistent obstinément.

En savoir plus sur le collectif du Feu de dieu

Distribution

Conception et mise en scène : Violeta Hodgers et Sara Uslu

Écriture et jeu : Violeta Hodgers

Dramaturgie : Sara Uslu

Costumes : Marion Schmid

Regards extérieurs : Pauline Raineri, Emmanuel Gil, Laura Gambarini

Crédit photos : Julian Misciali

Production

Collectif du Feu de dieu

Soutiens

Ville de Vernier, Ville de Lancy, Ville de Genève

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« link »: « https://dufeudedieu.ch/ »}]

Théâtre de rue, clown contemporain I Tout public dès 8 ans

Julian Miscali