Domaine Baudon Portes Ouvertes Montagne
Domaine Baudon Portes Ouvertes Montagne samedi 23 mai 2026.
Montagne
Domaine Baudon Portes Ouvertes
3 Parsac Montagne Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
PORTES OUVERTES Domaine Baudon
Vous l’attendiez! Le voilà! Le programme de nos portes ouvertes. Les 24 et 25 mai prochain venait profiter d’un moment de partage, de convivialité et d’échange.
• Pique-niques gourmands au cœur du domaine
• Concert pour une ambiance festive
• Braséro party pour prolonger la soirée
• Démonstration de traction équine
• Dégustation de chocolat
• Dégustation de fromages
• Découverte de notre collection capsule
• Escape game en extérieur
• Et bien sûr… dégustation de nos vins
Venez en famille, entre amis ou en amoureux pour découvrir notre univers et passer un moment hors du temps.
Domaine Baudon
24 & 25 mai
On a hâte de vous accueillir ! .
3 Parsac Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 66 35 domaine.baudon@gmail.com
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English :
L’événement Domaine Baudon Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Emilion