Montagne

Domaine Baudon Portes Ouvertes

3 Parsac Montagne Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

PORTES OUVERTES Domaine Baudon

Vous l’attendiez! Le voilà! Le programme de nos portes ouvertes. Les 24 et 25 mai prochain venait profiter d’un moment de partage, de convivialité et d’échange.

• Pique-niques gourmands au cœur du domaine

• Concert pour une ambiance festive

• Braséro party pour prolonger la soirée

• Démonstration de traction équine

• Dégustation de chocolat

• Dégustation de fromages

• Découverte de notre collection capsule

• Escape game en extérieur

• Et bien sûr… dégustation de nos vins

Venez en famille, entre amis ou en amoureux pour découvrir notre univers et passer un moment hors du temps.

Domaine Baudon

24 & 25 mai

On a hâte de vous accueillir ! .

3 Parsac Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 66 35 domaine.baudon@gmail.com

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English :

L’événement Domaine Baudon Portes Ouvertes Montagne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Emilion