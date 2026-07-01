Domaine de Trévarez Exposition la naissance d’une montgolfière Saint-Goazec

Informations pratiques

Saint-Goazec

Domaine de Trévarez Exposition la naissance d’une montgolfière

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-03

Le Domaine départemental de Trévarez accueille La naissance d’une montgolfière , une exposition immersive proposée par l’association Azeline dans le cadre de la réalisation de son film Un Éclat de Ciel .

Installée dans les écuries du domaine, l’exposition invite les visiteurs à suivre la naissance d’un projet aussi artistique que technique la construction d’une véritable montgolfière, conçue spécialement pour le tournage du film. Au fil des semaines, le public pourra observer les différentes étapes de sa fabrication et découvrir les savoir-faire qui permettent à cet aéronef de prendre forme.

Le parcours propose également de mieux comprendre l’univers des montgolfières, leur fonctionnement, leur histoire et les métiers qui les entourent. Pensée comme un espace de découverte et de médiation, l’exposition s’adresse à tous les publics, petits et grands.

Un atelier vivant

Au cœur de l’exposition, un atelier immersif permet d’assister à la fabrication de la montgolfière. Les visiteurs découvrent les matériaux, les techniques de couture et d’assemblage, ainsi que les différentes étapes qui mèneront à son premier envol.

Un film tourné en Bretagne

Un Éclat de Ciel est un film en cours de réalisation qui puise son inspiration dans les paysages et le patrimoine bretons. Tourné notamment en Cornouaille, il raconte une aventure où se croisent poésie, nature et désir d’élévation.

La montgolfière, créée spécialement pour le film, en constitue l’un des éléments majeurs. L’exposition offre ainsi un regard inédit sur les coulisses de cette création, en permettant au public de suivre concrètement la fabrication de cet objet exceptionnel avant de le retrouver à l’écran. .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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L’événement Domaine de Trévarez Exposition la naissance d’une montgolfière Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-07-01 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou