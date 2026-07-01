Informations pratiques

Saint-Goazec

Kreiz Breizh Élites au Domaine de Trévarez

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Entrée gratuite au Domaine départemental de Trévarez jusqu’à 13h le dimanche 2 août !

À l’occasion du départ d’une étape de la Kreiz Breizh Elites, le Domaine départemental de Trévarez vous ouvre exceptionnellement ses portes gratuitement jusqu’à 13h.

Profitez-en pour découvrir le domaine, admirer le château et vivre de près l’ambiance d’une grande compétition cycliste internationale !

Pour la deuxième année consécutive, les coureurs de la Kreiz Breizh Elites prendront le départ depuis Trévarez avant de s’élancer sur les routes du Centre Bretagne. Une occasion unique de voir les champions de demain évoluer dans un cadre exceptionnel, entre patrimoine et sport de haut niveau.

> Dimanche 2 août

> Entrée gratuite jusqu’à 13h

> Domaine départemental de Trévarez .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 26 82 79

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English :

L’événement Kreiz Breizh Élites au Domaine de Trévarez Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-07-01 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou