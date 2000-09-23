L’Odyssée d’Arwen | show de 1000 drones #2026 Saint-Goazec
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Goazec
Informations pratiques
Saint-Goazec
L’Odyssée d’Arwen | show de 1000 drones #2026
Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
Le Domaine départemental de Trévarez accueille, le temps d’un week-end, l’association Arwen Sternoz, organisatrice du spectacle de drones L’Odyssée d’Arwen .
À la tombée de la nuit, le domaine devient l’écrin d’une expérience immersive où patrimoine, lumière et création artistique se rencontrent pour offrir un moment spectaculaire et inoubliable.
Au programme de la soirée
18h15 19h • Lancement de la soirée avec un Bagad
>> Village foodtruck et rafraîchissements
>> Animations
19h00 20h • Animation aux écuries (sur réservation du Pass Écuries)
19h15 20h30 • Concert Groupe 1
21h 22h15 • Concert Groupe 2
22h30 • Spectacle drones & mapping
>> Spectacle de 20 minutes avec 1 000 drones
>> Spectacle son et lumière, mapping monumental et narration d’un conte pour toute la famille
23h 00h • DJ Set
00h15 • Fermeture du site
La soirée débute à 19h, nous vous invitons à arriver tôt si vous souhaitez profiter du concert et de la restauration !
Infos
04 septembre 2026 05 septembre 2026
Tout public
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Plusieurs tarifs à retrouver sur le site officiel de l’événement (cliquez sur Réservez ici )
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Accès PMR facilité Parkings Gratuits Merci de privilégier le covoiturage
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Restauration et buvette sur place
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Moyen de paiement accepté sur place restauration et buvette CB et espèces
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Tenue conseillée le festival se tient en plein air, prévoyez les vêtements appropriés si la pluie s’invite
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Vous pouvez apporter des chaises pliantes pour votre confort lors du spectacle .
Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne
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English :
L’événement L’Odyssée d’Arwen | show de 1000 drones #2026 Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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