Domaine Koehly initiation à la dégustation Kintzheim
Domaine Koehly initiation à la dégustation Kintzheim jeudi 2 juillet 2026.
Kintzheim
Domaine Koehly initiation à la dégustation
64 rue du Général de Gaulle Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez les bases de la dégustation des vins aux côtés de Jean-Marie et Joseph, dans une ambiance conviviale et accessible à tous
Découvrez les bases de la dégustation des vins aux côtés de Jean-Marie et Joseph, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Apprenez à observer la robe d’un vin, reconnaître ses arômes et identifier ses saveurs tout en découvrant les spécificités des vins d’Alsace. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
L’activité est gratuite et ouverte à tous, sur réservation conseillée.
Rendez-vous tous les mardis et jeudis de juillet et août à partir de 18h au Domaine Koehly à Kintzheim. 0 .
64 rue du Général de Gaulle Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 09 77
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English :
Discover the basics of wine tasting with Jean-Marie and Joseph in a friendly atmosphere that’s open to everyone
L’événement Domaine Koehly initiation à la dégustation Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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