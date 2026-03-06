Kintzheim

Domaine Koehly initiation à la dégustation

64 rue du Général de Gaulle Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez les bases de la dégustation des vins aux côtés de Jean-Marie et Joseph, dans une ambiance conviviale et accessible à tous

Découvrez les bases de la dégustation des vins aux côtés de Jean-Marie et Joseph, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Apprenez à observer la robe d’un vin, reconnaître ses arômes et identifier ses saveurs tout en découvrant les spécificités des vins d’Alsace. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

L’activité est gratuite et ouverte à tous, sur réservation conseillée.

Rendez-vous tous les mardis et jeudis de juillet et août à partir de 18h au Domaine Koehly à Kintzheim. 0 .

64 rue du Général de Gaulle Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 09 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the basics of wine tasting with Jean-Marie and Joseph in a friendly atmosphere that’s open to everyone

L’événement Domaine Koehly initiation à la dégustation Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme