Domaine Laura Bourdy Le Jura de Ferme en Ferme Arlay
Domaine Laura Bourdy Le Jura de Ferme en Ferme Arlay samedi 25 avril 2026.
Arlay
Domaine Laura Bourdy Le Jura de Ferme en Ferme
41 Rue Saint-Vincent Arlay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
De la vigne aux vins… Au travers d’un parcours, petits et grands pourront observer la biodiversité dans les
vignes, lever le voile des vins jaunes dans la cuverie et pour finir déguster nos vins en testant vos sens…
Une bonne occasion de découvrir un domaine viticole conduit en biodynamie.
Planches gourmandes. Accords mets et vins.
De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année. Les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs-trices feront découvrir aux visiteurs leurs savoir-faire et leurs activités. Les fermes participantes sont à retrouver sur defermeenferme.com .
41 Rue Saint-Vincent Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 dff.jura@gmail.com
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English : Domaine Laura Bourdy Le Jura de Ferme en Ferme
L’événement Domaine Laura Bourdy Le Jura de Ferme en Ferme Arlay a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu
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