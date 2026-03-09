Dominique Letellier à la Fête du Livre de Fismes Sous chapiteau Fismes

Dominique Letellier à la Fête du Livre de Fismes

Sous chapiteau Allée Goscinny Uderzo Fismes Marne

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

2026-06-07

Tout public

Après ses signatures en Suisse et au Luxembourg, la française Dominique Letellier signera ses 5 romans à suspense lors de la 16e Fête du Livre de Fismes le dimanche 7 juin 2026.

Le drôle Moteur ! Nous jouons ! , dédié au cinéma et au patrimoine, se déroule en partie à Reims ! (article de l’Union du 26 mai 2024).

Dominique Letellier sera sous le chapiteau, allée Goscinny-Uderzo, de 10h00 à 17h30. .

