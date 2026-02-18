Rendez-vous aux Jardins Bambousaie du Mépas Bambousaie du Mépas Fismes
Bambousaie du Mépas 12 Route d’Epernay Fismes Marne
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
2026-06-06 2026-06-07
Tout public
40 variétés de bambous y prospèrent, de la plus petite (30 cm) à la plus grande (15 m), arbustes, haies, bosquets et parterres dans un extraordinaire mélange de feuillage et de formes.
En dehors de l’évènement Rendez-vous aux Jardins , la bambousaie est ouverte sur rendez-vous d’avril à septembre; .
