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AGENDA · Château-Gontier-sur-Mayenne

Dominique toute seule Cie Au détour du Cairn Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

jeudi 7 janvier 2027 · Théâtre des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Début
jeudi 7 janvier 2027
Fin
jeudi 7 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre des Ursulines
Adresse
4 Bis Rue Horeau
Ville
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Département
Mayenne
Tarif
12 12 12

Château-Gontier-sur-Mayenne

Dominique toute seule Cie Au détour du Cairn

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 20:00:00
fin : 2027-01-07

Date(s) :
2027-01-07

Une pépite théâtrale et chantée qui aborde, avec une immense douceur et beaucoup d’humour, les thèmes de la solitude et de la résilience.
Comment faire entendre sa propre mélodie quand elle ne s’accorde plus avec celle du monde ? Depuis quelque temps, Dominique se sent devenir transparente, elle ne trouve plus sa place. Sans travail ni maison, elle finit par se réfugier au coeur d’une forêt où, à l’écoute de la nature et au fil de ses rencontres, guidée par un discret ange gardien, elle va réussir à donner de la voix et ainsi retrouver sa voie. Mêlant théâtre et chants polyphoniques, la compagnie Au détour du Cairn aborde avec beaucoup de finesse et de sensibilité la thématique du rapport à l’autre. Gros coup de coeur pour ce conte moderne, enthousiasmant et réconfortant, plusieurs fois récompensé en Belgique et en France.

scolaire:
CE1 › 5e

jeudi 7 janvier 2027 14h00
Théâtre des Ursulines
vendredi 8 janvier 2027 10h00
Théâtre des Ursulines
vendredi 8 janvier 2027 14h00
Théâtre des Ursulines
à partir de 7 ans

Sortie en famille
Menu enfant à 8 € sur cette date au bar du théâtre !

durée 45 min

placement numéroté
tarif D   .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52  contact@le-carre.org

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English :

A theatrical and musical gem that explores, with immense tenderness and plenty of humor, the themes of loneliness and resilience.

L’événement Dominique toute seule Cie Au détour du Cairn Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE

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