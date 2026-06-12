DOMTE – Compagnie Nacho Flores, Parc Sourreil, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

DOMTE – Compagnie Nacho Flores Mercredi 30 septembre, 18h00 Parc Sourreil Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00

Défier la gravité

Menée de main de maître par Nacho Flores, artiste-inventeur espagnol, cette œuvre spectaculaire, poétique et musicale est un véritable tour de force métaphorique et espiègle ! Par l’amoncellement de bouts de bois, de cordes et d’objets divers, il fait naître une sculpture aussi imposante que fragile, créature mythologique à l’équilibre précaire. Juché sur son éphémère destrier, finalement, que cherche-t-il à dominer ? Le monde, ses peurs, les lois de la gravité ?

Idée originale : Nacho Flores / Mise en scène : Gary Shochat et Nacho Flores / Interprètes : Nacho Flores, Céline Vitrolles ou Roc Sala / Paysage sonore : Roc Sala, Céline Vitrolles / Construction scénographique : Uli Weigel, Jeremias Fanjul Dominguez, Jaume Valls / Design graphique : Carla AledO

En coréalisation avec le FAB, la Scène nationale Carré-Colonnes, la Ville de Martignas-sur-Jalle, la Ville de Villenave d’Ornon, l’Institut Ramon Llull

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Tout public – Durée : 50 min

Parc Sourreil 339 chemin de leysotte, 33140, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 27 »}]

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Rocio Cíbes