AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville) Brive-la-Gaillarde
lundi 14 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville)
Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-09-14 14:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Don avec ou sans RDV
Plus de donneurs, plus de vies sauvées ! .
Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 98 00
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English : Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville)
L’événement Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-22 par Brive Tourisme
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