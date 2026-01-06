Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville)

Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-09-14 14:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Don avec ou sans RDV

Plus de donneurs, plus de vies sauvées ! .

Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 98 00

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English : Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville)

L’événement Don de sang (Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-22 par Brive Tourisme