Don de sang Place de la Palette Sennecey-le-Grand

Don de sang

Place de la Palette Maison pour tous Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Début : 2026-01-27 08:00:00

fin : 2026-01-27 12:30:00

2026-01-27 2026-03-25 2026-07-29 2026-09-30 2026-11-25

Don de sang à la Maison pour Tous de Sennecey-le-Grand.

Présentation impérative d’une pièce d’identité avec photo.

Inscriptions sur le site dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 06 85 53 66 17.

Une collation conviviale vous sera servie. Venez nombreux, nous avons besoin de vous. .

Place de la Palette Maison pour tous Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 53 66 17

