Fête de la musique Sennecey-le-Grand
Fête de la musique Sennecey-le-Grand samedi 20 juin 2026.
Sennecey-le-Grand
Fête de la musique
Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concerts gratuits Amy & Andy Undercover
Buvette restauration sur place dès 19h proposées par le volley-ball sennecéen
Manifestation organisée par la municipalité .
Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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