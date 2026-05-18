Sennecey-le-Grand

Fête de la musique

Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concerts gratuits Amy & Andy Undercover

Buvette restauration sur place dès 19h proposées par le volley-ball sennecéen

Manifestation organisée par la municipalité .

Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne