Forum des associations Gymnase David Niepce Sennecey-le-Grand

Sennecey-le-Grand

Forum des associations

Gymnase David Niepce 4 Rue des Plantes Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Retrouvez le forum des associations de la Communauté de Communes entre Saône et Grosne afin de soutenir l’ensemble de nos associations sur notre territoire entre Saône et Grosne !

Sports-Loisirs-Culture-Solidarité-Jeunesse

Venez rencontrer les associations, demander des informations et vous inscrire ! .

Gymnase David Niepce 4 Rue des Plantes Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne