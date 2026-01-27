Forum des associations Gymnase David Niepce Sennecey-le-Grand
Forum des associations Gymnase David Niepce Sennecey-le-Grand samedi 5 septembre 2026.
Sennecey-le-Grand
Forum des associations
Gymnase David Niepce 4 Rue des Plantes Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Retrouvez le forum des associations de la Communauté de Communes entre Saône et Grosne afin de soutenir l’ensemble de nos associations sur notre territoire entre Saône et Grosne !
Sports-Loisirs-Culture-Solidarité-Jeunesse
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Gymnase David Niepce 4 Rue des Plantes Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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