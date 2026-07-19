UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sennecey-le-Grand

Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball Sennecey-le-Grand

samedi 15 août 2026 · Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
71240 Sennecey-le-Grand
Département
Saône-et-Loire
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sennecey-le-Grand

Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball

Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le club des supporters du Volley-ball sera présent place de l’église à Sennecey-le-Grand pour les PUCES annuelles.
Sans réservation pour les exposants
Buvette restauration sur place.
Ouverture à 6h le matin.
Venez nombreux   .

Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 75 93 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball

L’événement Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

À voir aussi à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire)