Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball Sennecey-le-Grand
samedi 15 août 2026 · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball
Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le club des supporters du Volley-ball sera présent place de l’église à Sennecey-le-Grand pour les PUCES annuelles.
Sans réservation pour les exposants
Buvette restauration sur place.
Ouverture à 6h le matin.
Venez nombreux .
Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 75 93 09
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English : Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball
L’événement Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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