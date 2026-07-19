Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball

Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le club des supporters du Volley-ball sera présent place de l’église à Sennecey-le-Grand pour les PUCES annuelles.

Sans réservation pour les exposants

Buvette restauration sur place.

Ouverture à 6h le matin.

Venez nombreux .

Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 75 93 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball

L’événement Puces Vide Grenier Club des supporters du volley-ball Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne