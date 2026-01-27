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Fête patronale Sennecey-le-Grand

Fête patronale Sennecey-le-Grand vendredi 28 août 2026.

Adresse
-
Ville
71240 Sennecey-le-Grand
Département
Saône-et-Loire
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sennecey-le-Grand

Fête patronale

– Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-28

Traditionnel fête patronal de la Saint-Julien du 28 au 31 août   .

– Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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