Sennecey-le-Grand

Fête patronale

– Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-28

Traditionnel fête patronal de la Saint-Julien du 28 au 31 août .

– Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne