Fête patronale Sennecey-le-Grand
Fête patronale Sennecey-le-Grand vendredi 28 août 2026.
Sennecey-le-Grand
Fête patronale
– Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
Traditionnel fête patronal de la Saint-Julien du 28 au 31 août .
– Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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