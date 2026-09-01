Stage d’Harmonica & Concert à l’Antiquaire L’antiquaire Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Stage d’Harmonica & Concert à l’Antiquaire

L’antiquaire 3 impasse de la tonne Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ce petit instrument de poche, qu’on appelle ruine-babine au Québec, conçu en Europe au 19ème siècle, exporté aux States, adoré en Asie. Le plus vendu au monde, il se décline en différents modèles et dans énormément de styles musicaux.

Niveau prérequis AUCUN

Ce stage propose une découverte de l’harmonica diatonique, celui qui est utilisé pour jouer du blues en particulier. Nous découvrirons cet instrument unique, le seul qui émet des notes différentes en soufflant mais aussi en aspirant. Très intuitif, nul besoin de savoir en jouer au préalable pour en découvrir son potentiel lors de ce stage. Nous aborderons, accompagnés par un guitariste, quelques éléments de son histoire et de sa constitution, son utilisation dans divers répertoires musique traditionnelle française, irlandaise, musique américaine folk, country, blues et rock. Nous travaillerons quelques fondamentaux pour en acquérir l+es bases afin de relever des mélodies, lire les tablatures, improviser sur un accompagnement.

Le soir nous nous retrouverons pour fêter le ruine babine, toujours chez l’Antiquaire, les pieds dans l’herbe , pour un concert des Dirty Cottons, entrée libre, restauration sur place. Les stagiaires le souhaitant seront invités à faire une petite restitution du stage et pourront improviser avec nous.

Horaires 10h-12h, restauration midi comprise dans le forfait hors boissons, reprise de 14 h à 16 h. Puis, à partir de 18h30, apéro, restitution et concert. La soirée est ouverte au public. .

L’antiquaire 3 impasse de la tonne Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 09 92 11 passtek71@gmail.com

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English : Stage d’Harmonica & Concert à l’Antiquaire

L’événement Stage d’Harmonica & Concert à l’Antiquaire Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne