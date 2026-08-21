Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10 21:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Bienvenue à bord pour un tour du monde gustatif.

6 vins en accords avec leurs mets.

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine soirée dégustation du Caveau !

Rendez-vous le Jeudi 10 Septembre à 18h30 pour découvrir des vins et des plats aussi délicieux qu’étonnants.

Vous aimez les découvertes ?

Cette soirée est faite pour vous !

Marion aux commandes du fourneau & Manon à la dégustation.

Places limitées, Réservation obligatoire au 03 85 93 61 00 .

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des Sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00

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English : Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde

L’événement Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne