Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand
jeudi 10 septembre 2026 · ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde
ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Bienvenue à bord pour un tour du monde gustatif.
6 vins en accords avec leurs mets.
Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine soirée dégustation du Caveau !
Rendez-vous le Jeudi 10 Septembre à 18h30 pour découvrir des vins et des plats aussi délicieux qu’étonnants.
Vous aimez les découvertes ?
Cette soirée est faite pour vous !
Marion aux commandes du fourneau & Manon à la dégustation.
Places limitées, Réservation obligatoire au 03 85 93 61 00 .
ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des Sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00
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English : Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde
L’événement Soirée dégustation Sur la Route des vins du Monde Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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