Sennecey-le-Grand

Balade Contée & Le Compagnon

Place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Une balade de Sennecey à Laives

Participez à une promenade de plus de 2km partant de la Place de la Palette à Sennecey-le-Grand pour arriver en haut de la colline de Saint Martin. La balade sera rythmée par des contes nordiques racontés par Gaïa Gauthier, et des chants interprétés par Jeanne Froger. Chaque paysage, chaque bâtiment et recoin a une histoire à raconter !

Le spectacle Le Compagnon

16h30 Devant l’Eglise Saint Martin de Laives

Tout au nord de la Norvège, à travers les fjords et les forêts , un garçon fait un rêve. Dans ce rêve, il voit une jeune fille, elle est belle. Quand il se réveille, l’image de la fille est encore là, si vivante que vivre sans elle serait impossible. Alors il décide de faire ses adieux à sa famille et de partir à sa recherche.

Lors de son voyage, après une escale dans un village, le garçon rencontre un homme mystérieux. Ce dernier lui propose ses services en tant que compagnon. Le garçon accepte et ils repartent tous les deux en quête de la fille de son rêve. .

Place de la Palette Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté passtek71@gmail.com

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English : Balade Contée & Le Compagnon

L’événement Balade Contée & Le Compagnon Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-10 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne