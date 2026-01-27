Visite libre des extérieurs du Château, Château de Ruffey, Sennecey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Château de Ruffey · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Visite libre des extérieurs du Château 19 et 20 septembre Château de Ruffey Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Au 13ᵉ siècle, la famille de Brancion fait vraisemblablement bâtir le château, à l’emplacement d’un ancien poste romain.
Château de Ruffey 40 D332, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://chateau-de-ruffey.fr/
Au 13ᵉ siècle, la famille de Brancion fait vraisemblablement bâtir le château, à l’emplacement d’un ancien poste romain.
© Brissot.C
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