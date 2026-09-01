Journées européennes du Patrimoine Entre Saône et Grosne Tout le territoire Entre Saône et Grosne Sennecey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Tout le territoire Entre Saône et Grosne · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Journées européennes du Patrimoine Entre Saône et Grosne
Tout le territoire Entre Saône et Grosne Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur de l’histoire et des trésors de notre territoire !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Entre Saône et Grosne vous invite à vivre une expérience unique. Entre édifices historiques majeurs, pépites architecturales méconnues, savoir-faire locaux et animations familiales, découvrez un programme riche et haut en couleur pensé pour tous les curieux. .
Tout le territoire Entre Saône et Grosne Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contacttourisme@cc-saonegrosne.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine Entre Saône et Grosne
L’événement Journées européennes du Patrimoine Entre Saône et Grosne Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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