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AGENDA · Sennecey-le-Grand

Vente de livres Place de la Palette Sennecey-le-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Palette · Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de la Palette
Adresse
Bibliothèque
Ville
71240 Sennecey-le-Grand
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Sennecey-le-Grand

Vente de livres

Place de la Palette Bibliothèque Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vente de livres à la bilbiothèque.
En cas de pluie la vente se fera à la salle Bauffremont située vers la mairie
1€ le livre   .

Place de la Palette Bibliothèque Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 73 11  bibliotheque@senneceylegrand.fr

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English : Vente de livres

L’événement Vente de livres Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-28 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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