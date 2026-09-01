Vente de livres Place de la Palette Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Vente de livres

Place de la Palette Bibliothèque Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vente de livres à la bilbiothèque.

En cas de pluie la vente se fera à la salle Bauffremont située vers la mairie

1€ le livre .

Place de la Palette Bibliothèque Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 73 11 bibliotheque@senneceylegrand.fr

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English : Vente de livres

L’événement Vente de livres Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-28 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne