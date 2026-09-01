Vente de livres Place de la Palette Sennecey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Palette · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Vente de livres
Place de la Palette Bibliothèque Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vente de livres à la bilbiothèque.
En cas de pluie la vente se fera à la salle Bauffremont située vers la mairie
1€ le livre .
Place de la Palette Bibliothèque Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 73 11 bibliotheque@senneceylegrand.fr
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English : Vente de livres
L’événement Vente de livres Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-28 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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