Tournoi du VBS 2026 Stade Emile Bert Sennecey-le-Grand
Tournoi du VBS 2026 Stade Emile Bert Sennecey-le-Grand samedi 11 juillet 2026.
Sennecey-le-Grand
Tournoi du VBS 2026
Stade Emile Bert Rue des Mûriers Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 7ᵉ édition du Tournoi du VBS. Prize Money, Buvette, Repas, bonne ambiance, bon niveau de jeu (moyenne N2), une édition précédente réussie (environ 45 open M, 20 open F et 30 loisirs)
Tous les éléments sont réunis pour une belle fête du volley-ball. Prize Money 1er open 450 € ; 2eme open 300 € ; 3eme open 150 € Pour les loisirs de nombreux lots à gagner.
Au menu Burger frites (10 euros), Burger Salade riz (12 euros), sandwichs deux merguez ou saucisses (4 euros). .
Stade Emile Bert Rue des Mûriers Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 91 94 77 vbs.bureau@gmail.com
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English : Tournoi du VBS 2026
L’événement Tournoi du VBS 2026 Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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