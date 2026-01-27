Soirée Dolce Vita Rue des Grands Champs Sennecey-le-Grand
Soirée Dolce Vita Rue des Grands Champs Sennecey-le-Grand vendredi 24 juillet 2026.
Sennecey-le-Grand
Soirée Dolce Vita
Rue des Grands Champs Le Caveau Des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le caveau voyage en Italie. Venez déguster nos différentes boissons italiennes comme le spritz, nos vins italiens, Moretti à la pression. Pour accompagner le tout une planche italienne.
Pour la réservation 03 85 93 61 00
Et n’oubliez pas venez dans le thème .
Rue des Grands Champs Le Caveau Des Sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00
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English : Soirée Dolce Vita
L’événement Soirée Dolce Vita Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-26 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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