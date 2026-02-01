Club de lecture Place de la Palette Sennecey-le-Grand

Club de lecture

Place de la Palette Bibliothèque de Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Vous aimez lire ? Discuter ? Partager vos lectures ? Ce club est fait pour vous !

Retrouvez-nous de 10h à 12h les samedis. .

Place de la Palette Bibliothèque de Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 73 11 bibliotheque@senneceylegrand.fr

