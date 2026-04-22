Don de sang Valence-en-Poitou
Don de sang Valence-en-Poitou mardi 5 mai 2026.
Valence-en-Poitou
Don de sang
Salle des fêtes Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-05 19:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Votre prochain don de sang, c’est pas là ! .
Salle des fêtes Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Don de sang
L’événement Don de sang Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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