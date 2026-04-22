Valence-en-Poitou

Don de sang

Salle des fêtes Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 15:00:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Votre prochain don de sang, c’est pas là ! .

Salle des fêtes Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou