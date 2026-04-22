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Don de sang Valence-en-Poitou

Don de sang Valence-en-Poitou

Don de sang Valence-en-Poitou mardi 5 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 86700 Valence-en-Poitou

Département : Vienne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Valence-en-Poitou

Don de sang

Salle des fêtes Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Votre prochain don de sang, c’est pas là !   .

Salle des fêtes Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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