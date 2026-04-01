Portes Ouvertes de l’ANGUS Vallois Valence-en-Poitou
Portes Ouvertes de l’ANGUS Vallois Valence-en-Poitou dimanche 26 avril 2026.
Valence-en-Poitou
Portes Ouvertes de l’ANGUS Vallois
Gueffé Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Portes Ouvertes de l’ANGUS Vallois.
Entrée et visite gratuite.
Repas du midi sur réservation.
Boutique ouverte. Vente au détail de nos produits poulets, canards, canettes, viande de boeuf Angus, oeuf…. et autres produits locaux.
Repas animé par Stéphane Quérioux.
Structure gonflable gratuite pour les enfants. .
Gueffé Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 31 97 55
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English :
L’événement Portes Ouvertes de l’ANGUS Vallois Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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