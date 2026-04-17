L’appartement de Richard CORBIN & Jeremy STOCKY Valence-en-Poitou
L’appartement de Richard CORBIN & Jeremy STOCKY Valence-en-Poitou vendredi 8 mai 2026.
Valence-en-Poitou
L’appartement de Richard CORBIN & Jeremy STOCKY
Espace média Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-16
La compagnie de Sans Logis de l’association Educ’pop & Cie vous interprétera une comédie. .
Espace média Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 89 57 educpopetcie@hotmail.com
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English :
L’événement L’appartement de Richard CORBIN & Jeremy STOCKY Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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