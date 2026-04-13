Nuit Européenne des Musées Chemin de l’abbaye Valence-en-Poitou

Valence-en-Poitou

Nuit Européenne des Musées

Chemin de l’abbaye Abbaye Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Natur’Emoi Restitution de projets pédagogiques artistiques et culturels .

Chemin de l’abbaye Abbaye Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfoli@valenceenpoitou.fr

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou