Nuit Européenne des Musées Chemin de l’abbaye Valence-en-Poitou
Nuit Européenne des Musées Chemin de l’abbaye Valence-en-Poitou samedi 23 mai 2026.
Valence-en-Poitou
Nuit Européenne des Musées
Chemin de l’abbaye Abbaye Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Natur’Emoi Restitution de projets pédagogiques artistiques et culturels .
Chemin de l’abbaye Abbaye Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfoli@valenceenpoitou.fr
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English : Nuit Européenne des Musées
L’événement Nuit Européenne des Musées Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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