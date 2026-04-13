Natur’Emoi, Abbaye de valence, Valence-en-Poitou

Natur’Emoi Samedi 23 mai, 17h00 Abbaye de valence Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Synthétisant trois projets distincts sous une même bannière, Natur’Emoi propose aux élèves de l’école primaire Jacques Laffont d’associer Art et Nature en complémentarité de projets d’Education à l’Environnement menés par Vienne Nature. Les CP-CE1 découvrent et créent des oeuvres plastiques sur les principes du Land Art, les CE2-CM1 Les Animaux Mals-Aimés et les les CM2 L’eau dans l’Art. La Nuit des Musées sera l’occasion pour les éléèves de présenter les résultats de leurs travaux en devenant médiateurs du projet.

En partenariat avec l’Ecole Jacques Laffont,Vienne Nature et la CCCP

Abbaye de valence Chemin de l’Abbaye 86700 VALENCE-EN-POITOU Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine

La classe, l’œuvre !

© Musée du quai Branly