GéoMaths & Arts, Abbaye de valence, Valence-en-Poitou

GéoMaths & Arts Samedi 23 mai, 17h00 Abbaye de valence Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Projet pédagogique suivi sur six séances associant le programme scolaire de Mathématique de 6e et les oeuvres proposées par le réseau Micro-Folie. Vingt-cinq élèves du Collège André Brouillet de Valence-en-Poitou ont découverts les liens étroits entre Mathématiques, Géométrie et Arts à travers des visites commentées et des ateliers pratiques. Ils seront présents pour vous présenter leurs travaux et en faire la médiation.

En partenariat avec le Collège André Brouillet et la CCCP

Abbaye de valence Chemin de l’Abbaye 86700 VALENCE-EN-POITOU Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine

La classe, l’œuvre !

Centre Pompidou – domaine public