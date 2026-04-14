Natur’Emoi, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou

Natur’Emoi Samedi 23 mai, 17h00 Abbaye de Valence Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Dès 15h Découverte de l’installation sonore organique Ekosystem de Damien Skoracki sur les bords de Dive

17h Ouverture officielle des portes

Parcours de visite proposé par les élèves, médiateurs de la soirée, qui vous feront découvrir les travaux et oeuvres réalisées dans le cadre des projets pédagogiques :

– GéoMaths & Arts des 6e A du Collège A. Brouillet

– Natur’Emoi incluant les projets :

Land Art des CP-CE1

Les Mal-Aimés des CE1-CE2 et CE2-CM1

Ici Commence la Mer des CM1-CM2

menés avec les élèves de l’Ecole J. Laffont, l’Association Vienne Nature et l’artiste Juliette Binet

+ Accès libre à la Micro-Folie

18h Chorale et autre surprise musicale en collaboration avec le Studio de danse A.-S. Chaffard

Abbaye de Valence Chemin de l’Abbaye 86700 Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.tourismecivraisienpoitou.com/site-culturel/abbaye-de-valence/ L’abbaye cistercienne Notre Dame de Valence fut fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan. A l’époque, l’édifice comportait une abbatiale de 70m de long et 30m de large. Dégradée notamment par les Guerres de Religion, l’abbaye fut maintes fois reconstruite et restaurée avant d’être vendue comme bien national à la Révolution.

Deux bâtiments témoignent de la construction primitive : l’hôtellerie ainsi que le réfectoire des moines, composé de deux nefs et de trois travées sous voûtes d’ogives. Parking

Dès 15h Découverte de l’installation sonore organique Ekosystem de Damien Skoracki sur les bords de Dive

©Pexels Rakicevic Nenad