Festival La Voix du Rock #10 Parc de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou

Valence-en-Poitou

Festival La Voix du Rock #10

Parc de l’Abbaye de Valence Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

La prochaine édition du Festival LA VOIX DU ROCK aura lieu les vendredi 5 juin et samedi 6 juin 2026 sur le site idyllique de l’Abbaye de Valence à Couhé ! Ce sera la 11ème édition et elle sera géniale

Voici les concerts programmés à La Voix Du Rock #11

VENDREDI 5 JUIN 2026

18h30 DEUXIÈME ÉTAGE

19H20 SON’S Of O’FLAHERTY

20h20 RAVAGE CLUB

21h20 ULTRA VOMIT

22h50 CANCER BATS

23h50 LA PHAZE

SAMEDI 6 JUIN 2026

18h30 EMPRISE

19h20 CELKILT

20h20 BOB’S NOT DEAD

21h20 ????

22h50 OPIUM DU PEUPLE

23h50 SIDILARSEN .

Parc de l’Abbaye de Valence Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lavoixdurock@gmail.com

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English : Festival La Voix du Rock #10

L’événement Festival La Voix du Rock #10 Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou