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Festival La Voix du Rock #10 Parc de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou

Festival La Voix du Rock #10 Parc de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Parc de l'Abbaye de Valence

Adresse : Chemin de l'Abbaye

Ville : 86700 Valence-en-Poitou

Département : Vienne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence-en-Poitou

Festival La Voix du Rock #10

Parc de l’Abbaye de Valence Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-05

La prochaine édition du Festival LA VOIX DU ROCK aura lieu les vendredi 5 juin et samedi 6 juin 2026 sur le site idyllique de l’Abbaye de Valence à Couhé ! Ce sera la 11ème édition et elle sera géniale
Voici les concerts programmés à La Voix Du Rock #11
VENDREDI 5 JUIN 2026
18h30 DEUXIÈME ÉTAGE
19H20 SON’S Of O’FLAHERTY
20h20 RAVAGE CLUB
21h20 ULTRA VOMIT
22h50 CANCER BATS
23h50 LA PHAZE

SAMEDI 6 JUIN 2026
18h30 EMPRISE
19h20 CELKILT
20h20 BOB’S NOT DEAD
21h20 ????
22h50 OPIUM DU PEUPLE
23h50 SIDILARSEN   .

Parc de l’Abbaye de Valence Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine   lavoixdurock@gmail.com

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English : Festival La Voix du Rock #10

L’événement Festival La Voix du Rock #10 Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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