Exposition Hors du cadre L’Ouvre-Boîtes Valence-en-Poitou

Valence-en-Poitou

Exposition Hors du cadre

L’Ouvre-Boîtes 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-06-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01

La Cendille est l’école de musique communautaire de La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. Cette exposition retrace en images la saison 2022/2023 de La Cendille.

Les photos montrent les élèves dans toutes les circonstances de la vie d’une année musicale au sein de notre école. Des moments de plaisir, de complicité, de rencontres, d’attente, de rires sont captés lors de répétitions, de concerts et de cours. Ils se dévoilent à travers l’œil artistique de la photographe Claire Marquis. Une bande sonore, enregistrée par Hugo Bernier et diffusée pendant l’exposition, illustre également la vie de notre école de musique sous toutes ses formes. .

L’Ouvre-Boîtes 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 26 71

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English : Exposition Hors du cadre

L’événement Exposition Hors du cadre Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou