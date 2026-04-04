4ème BOURSE aux pièces Autos, Motos, Cycles abbaye de Valence Valence-en-Poitou

Valence-en-Poitou

4ème BOURSE aux pièces Autos, Motos, Cycles

abbaye de Valence Abbaye Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir un événement convivial dédié aux passionnés et aux curieux ! Plongez dans l’univers des miniatures et des jouets anciens, et admirez une belle exposition de voitures anciennes et de prestige. Les amateurs de deux-roues apprécieront également l’expo de mobylettes, symbole d’une époque emblématique.

Organisée par l’Union des Bénévoles pour l’Animation de Couhé, cette journée promet un moment chaleureux et intergénérationnel.

Buvette et restauration sur place. .

abbaye de Valence Abbaye Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 41 16 13

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English : 4ème BOURSE aux pièces Autos, Motos, Cycles

L’événement 4ème BOURSE aux pièces Autos, Motos, Cycles Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou