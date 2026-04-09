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Vieux arbres et biodiversité Valence-en-Poitou

Vieux arbres et biodiversité Valence-en-Poitou

Vieux arbres et biodiversité Valence-en-Poitou jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Le Fontou

Ville : 86700 Valence-en-Poitou

Département : Vienne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Valence-en-Poitou

Vieux arbres et biodiversité

Le Fontou Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Venez découvrir comment les vieux arbres abritent une incroyable biodiversité et pourquoi ils sont essentiels à la vie de nos paysages !   .

Le Fontou Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04  contact@vienne-nature.fr

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English : Vieux arbres et biodiversité

L’événement Vieux arbres et biodiversité Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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