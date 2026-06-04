Valence-en-Poitou

Music HALLES Quietamo

Halles Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Célébrez la musique dans une ambiance festive et conviviale, autour d’un moules frites. .

Halles Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 07 27 latabledesjeux86@gmail.com

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English : Music HALLES Quietamo

L’événement Music HALLES Quietamo Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou