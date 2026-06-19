Feux d’artifice Valence-en-Poitou
Feux d’artifice Valence-en-Poitou samedi 1 août 2026.
Valence-en-Poitou
Feux d’artifice
Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Feux d’artifice .
Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine affairesgenerales@valenceenpoitou.fr
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English : Feux d’artifice
L’événement Feux d’artifice Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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