Micro-Folie à l’Abbaye Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Micro-Folie à l’Abbaye

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Ouvert à tous Les jeudis et vendredi

Semaine thématique:

Ateliers familles de 11h à 12h30

Nombre de place limité à 12

Visite libre + réalité virtuelle de 14h à 17h

Voir programmation spécifique

Sur réservation pour les groupe le mercredi .

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr

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English : Micro-Folie à l’Abbaye

L’événement Micro-Folie à l’Abbaye Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou