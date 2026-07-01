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AGENDA · Valence-en-Poitou

Micro-Folie à l’Abbaye Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou

jeudi 30 juillet 2026 · Chemin de l'Abbaye · Valence-en-Poitou

Micro-Folie à l’Abbaye Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Chemin de l'Abbaye
Adresse
Abbaye de Valence
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif

Valence-en-Poitou

Micro-Folie à l’Abbaye

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Ouvert à tous Les jeudis et vendredi

Semaine thématique:
Ateliers familles de 11h à 12h30
Nombre de place limité à 12
Visite libre + réalité virtuelle de 14h à 17h
Voir programmation spécifique
Sur réservation pour les groupe le mercredi   .

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@valenceenpoitou.fr

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English : Micro-Folie à l’Abbaye

L’événement Micro-Folie à l’Abbaye Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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