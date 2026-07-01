Micro-Folie à l’Abbaye Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou
jeudi 30 juillet 2026 · Chemin de l'Abbaye · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Micro-Folie à l’Abbaye
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Ouvert à tous Les jeudis et vendredi
Semaine thématique:
Ateliers familles de 11h à 12h30
Nombre de place limité à 12
Visite libre + réalité virtuelle de 14h à 17h
Voir programmation spécifique
Sur réservation pour les groupe le mercredi .
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr
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English : Micro-Folie à l’Abbaye
L’événement Micro-Folie à l’Abbaye Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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