Arbres remarquables Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Arbres remarquables

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Plus de 20 ans après son premier inventaire, Vienne Nature est retournée à la rencontre des plus beaux arbre du département. Découvrez à travers cette exposition l’inventaire des arbres remaquables de la Vienne qui s’est tenu entre 2021 et 2022.

Ancien réfectoire de l’abbaye. .

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr

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English : Arbres remarquables

L’événement Arbres remarquables Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou