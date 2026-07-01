Arbres remarquables Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou
jeudi 30 juillet 2026 · Chemin de l'Abbaye · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Arbres remarquables
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Plus de 20 ans après son premier inventaire, Vienne Nature est retournée à la rencontre des plus beaux arbre du département. Découvrez à travers cette exposition l’inventaire des arbres remaquables de la Vienne qui s’est tenu entre 2021 et 2022.
Ancien réfectoire de l’abbaye. .
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr
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English : Arbres remarquables
L’événement Arbres remarquables Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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