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Escape Box à l’abbaye de Valence Valence-en-Poitou

mercredi 12 août 2026 · Valence-en-Poitou

Escape Box à l’abbaye de Valence Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Abbaye de Valence
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Valence-en-Poitou

Escape Box à l’abbaye de Valence

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !

Accessible dès 8 ans.
7 pers. max par équipe.
Gratuit et sur inscription   .

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73  officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Escape Box à l’abbaye de Valence

L’événement Escape Box à l’abbaye de Valence Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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