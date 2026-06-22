Escape Box à l’abbaye de Valence Valence-en-Poitou
mercredi 12 août 2026 · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Escape Box à l’abbaye de Valence
Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Un titre de Super Ambassadeur du Civraisien en Poitou, ça se mérite ! Alors faites chauffez vos méninges et résolvez “La Tournée des Enigmes” en 1 heure chrono !
Accessible dès 8 ans.
7 pers. max par équipe.
Gratuit et sur inscription .
Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr
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English : Escape Box à l’abbaye de Valence
L’événement Escape Box à l’abbaye de Valence Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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