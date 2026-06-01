Valence-en-Poitou

Music HALLES Remake cover band

Halles Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Profitez d’une soirée musicale sous les halles autour d’une jambalaya. .

Halles Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 07 27 latabledesjeux86@gmail.com

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English : Music HALLES Remake cover band

L’événement Music HALLES Remake cover band Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou