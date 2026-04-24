Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet Valence-en-Poitou
Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet Valence-en-Poitou jeudi 18 juin 2026.
Valence-en-Poitou
Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet
12 route de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 16:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Visite des salons et du parc arboré
Exposition d’œuvres commentées .
12 route de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 75 25 00 mariemadeleinesamaras@gmail.com
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English : Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet
L’événement Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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