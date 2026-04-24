Valence-en-Poitou

Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet

12 route de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 16:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Visite des salons et du parc arboré

Exposition d’œuvres commentées .

12 route de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 75 25 00 mariemadeleinesamaras@gmail.com

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English : Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet

L’événement Visite maison XIX s. du peintre A. Brouillet Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou