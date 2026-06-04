Journée gratuite de pêche aux écrevisses Valence-en-Poitou
Journée gratuite de pêche aux écrevisses Valence-en-Poitou samedi 11 juillet 2026.
Valence-en-Poitou
Journée gratuite de pêche aux écrevisses
Îles de Payré Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pêche gratuite.
Emplacement libre.
Lots pour tous les participants.
Carte de pêche obligatoire. .
Îles de Payré Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 15 54 84
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English : Journée gratuite de pêche aux écrevisses
L’événement Journée gratuite de pêche aux écrevisses Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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